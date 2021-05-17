روسيا – أعلنت الخدمة الصحفية لشركة “روستيخ” الروسية أن مؤسسات تابعة للشركة بدأت الإنتاج الصناعي لمواد بلاستيكية رغوية خاصة تستعمل في عمليات إنتاج معدات ومركبات الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة “بدأت روسيا بالإنتاج الصناعي لبلاستيك أكريميد الرغوي المبتكر الذي يستخدم في عمليات إنتاج معدات ومركبات الفضاء وحتى في مجال صناعة الطائرات والآليات الأرضية، بهدف الاستغناء عن المواد الأجنبية الشبيهة، حجم الإنتاج المحلي من هذه المادة سيعادل طنا واحدا كل 3 أشهر، ويتم توريدها لـ 35 شركة روسية تنتج الآليات والطائرات والمركبات الفضائية”.

وأوضح البيان أن “المادة الجديدة تنتج في معهد روماشين الروسي لأبحاث البوليميرات التابع لروستيخ”.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الألواح التي تصنع من مادة “أكريميد” الروسية الجديدة تتمتع بالمتانة والمقاومة العالية للحرارة والتأثيرات الكيميائية، ويمكن استخدامها كحشوات خفيفة الوزن في تصنيع الأجزاء متعددة الطبقات التي تستخدم في بناء الطائرات والمروحيات والدرونات والمركبات الفضائية وحتى السفن، كما يمكن استعمالها في الآليات العسكرية وفي مجال تصنيع المعدات الرادارية وبعض الصناعات الدفاعية.

وتدخل هذه المادة حاليا في الصناعات التي تشرف عليها عدة شركات ومؤسسات روسية مثل “روس كوسموس” والشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران وشركة Ruselectronics .

المصدر: فيستي

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