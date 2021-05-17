إسبانيا – احتفظ فريق ريال مدريد بآماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه أتلتيك بيلباو (1-0) اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من “الليغا”.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره لمدافعه فرناندو ناتشو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 68 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب “سان ماميس”، في مدينة بيلباو.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 81 نقطة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر جاره أتلتيكو مدريد، الذي تغلب بدوره على ضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 46 نقطة، وبقي في المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر:RT

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