إسبانيا – وضع أتلتيكو مدريد قدما له على منصة التتويج بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه أوساسونا (2-1) في اللقاء الذي جمعهما امس ضمن الجولة الـ37 “لليغا”.

وضع المهاجم الكرواتي انتي بوديمير الضيوف بهدف متأخر سجله بحلول الدقيقة 75، لكن أتلتيكو مدريد رد الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين، حيث أدرك المدافع البرازيلي رينان لودي التعادل “للروخي بلانكوس” في الدقيقة 82، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدف الفوز الثاني “الذهبي” في الوقت القاتل، قبل دقيقتين من الزمن الأصلي للمباراة التي أقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز الثمين إلى 83 نقطة، وأصبح على بعد خطوة من التتويج بلقب بطل الدوري.

ويحتاج أتلتيكو مدريد للفوز بلقب بطل الليغا لأول مرة منذ الموسم (2013-2014)، إلى الفوز على مضيفه بلد الوليد، يوم الأحد المقبل في الجولة الـ38 الأخيرة للدوري، بغض النظر عن نتائج بقية مباريات هذه الجولة، أو تعثر وصيفه ريال مدريد أمام ضيفه فياريال.

بينما توقف رصيد أوساسونا عند 44 نقطة، وبقي في المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر:RT

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