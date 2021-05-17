ليبيا – قال صندوق النقد العربي في تقرير نشره أمس الأحد إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الليبي نموًا حقيقيًا خلال عامي 2021- 2022.

التقرير أوضح وفقًا لصحيفة “القدس العربي” أن ذلك في ضوء التوقعات بالتغلب على عدد من التحديات السياسية والاقتصادية، ومن أهمها تحسن الأوضاع الداخلية، وتبني إصلاحات داعمة لتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى عودة الإنتاج النفطي وإمكانية زيادته إلى مستوى 1.2 مليون برميل عام 2021، و1.4 مليون برميل خلال عام 2022.

وتابع الصندوق في تقرير له حول آفاق الاقتصاد العربي الذي شمل الفترة إلى أبريل الماضي، أن هذه التطورات ستسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم أوضاع التشغيل خلال عام 2021 و2022، وهو ما سيعمل على زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.

وقال الصندوق في ختام التقرير: إن التحديات التي ستواجه الاقتصاد الليبي تتمثل في تحديات توحيد المؤسسات السيادية وتحسن الأوضاع الداخلية ورفع القدرة الإنتاجية والتصديرية لقطاع النفط، وإعادة تقييم سياسة التشغيل في القطاع العام وترشيد الإنفاق الحكومي، لا سيما على بند الأجور ودعم القطاع الخاص ورفع الإنتاجية الحدية، علاوة على إصلاح منظومة الدعم.

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