إسبانيا – أصبح الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم خلال الموسم الحالي، الذي يشارف على الانتهاء.

ويتربع ميسي على عرش صدارة هدافي “الليغا”برصيد 29 هدفا، متقدما بفارق مريح بـ7 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والإسباني جيرارد مورينو، مهاجم فياريال.

ولدى ميسي اليوم الأحد فرصة كبيرة لزيادة غلته من الأهداف وتحقيق عدة أرقام قياسية، خلال مباراته أمام ضيفه سيلتا فيغو، على ملعب “كامب نو”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري.

وحصل ميسي على لقب هداف الدوري “بيتشيتشي” 7 مرات في مسيرته، من قبل، ليتفوق على تيلمو زارا الذي حقق لقب الهداف 6 مرات في القرن الماضي، ولديه فرصة ذهبية لتعزيز رقمه القياسي في الموسم الحالي.

وإذا احتفظ ميسي بصدارة هدافي الدوري في الموسم الحالي، فسيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يحقق لقب الهداف للمرة الخامسة على التوالي، ويفك شراكته مع الثنائي الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، والمكسيكي هوغو سانشيز.

وسبق للبرغوث الأرجنتيني أن سجل 30 هدفا أو أكثر 8 مرات في الموسم الواحد، ولديه فرصة جيدة لتحقيق هذا الإنجاز للمرة التاسعة، وأسوأ معدل له كان في الموسم (2016 ـ 2017) عندما اكتفى بتسجيل 25 هدفا فقط.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 76 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن صاحب مركز الوصافة ريال مدريد، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، وذلك قبل مباراتيه أمام كل من سيلتا فيغو اليوم، وإيبار، في الجولة الأخيرة.

المصدر: وكالات

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