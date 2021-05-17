المكسيك – أعلن المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ، أن باحثين اكتشفوا نوعا جديدا من الديناصورات العاشبة لها عرف على رأسها، عاشت على الأرض قبل 72-73 مليون سنة.

ويشير بيان المعهد، إلى أن بقايا هذه الديناصورات اكتشفت في قاع خزان سابق للمياه بولاية كواهويلا الواقعة شمال شرق المكسيك. وقد نسب الباحثون هذه البقايا إلى نوع جديد غير معروف من الديناصورات Tlatolophus galorum. وقد تمكن الباحثون من تحديد أن هذه البقايا تعود إلى نوع جديد من الديناصورات بفضل بقاء 80% من الجمجمة بحالة جيدة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الاكتشاف هو ضمن البرنامج الذي بدأ تنفيذه عام 2013، حيث عثر الباحثون حينها على عظام ذيل بحالة جيدة تعود لديناصور من عائلة Hydrosaurids. واستمرت بعد ذلك عمليات الحفر والتنقيب، عثر الباحثون خلالها على أجزاء عديدة من عظام عرف الجمجمة طولها 1.32 متر، مع أجزاء أخرى من عظام الجمجمة، بما فيها عظام الحنك والفك والجزء الذي يضم الدماغ.

وقد أظهرت نتائج التحليل، أن هذه البقايا تختلف عن بقايا الديناصورات المنتمية إلى عائلة Hydrosaurids.

وتقول الباحثة فيليسا أغيلار، من المعهد، “تأكدنا بعد كل هذه الاكتشافات، أننا عثرنا على نوع جديد من الديناصورات ذات العرف”.

المصدر: نوفوستي

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