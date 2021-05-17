ليبيا – عد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي أن الوضع الراهن في البلاد ليس إلا انعكاسًا لعدم التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا حول مصالحها، مضيفًا: “هذا ما يعيق توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا ولا يسمح لها باستعادة هيبتها”.

لنقي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: “العامل الثاني والمحلي الذي يتوقف عليه تحسن الأحوال هو أن يتنبه الليبيون جيدًا لكل ما يدور حولهم”.

ولفت إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الأخيرة أبرزت حالة الجدل والتناقض والخلافات في المجتمع الذي للأسف ما يزال كثير من أبنائه يحصر تفكيره بتحقيق مصالحه، سواء كانت حزبية أو جهوية أو قبلية، إضافةً إلى الخلافات بين من وصفهم بـ”قادة ثوار فبراير” الذين لم يستوعبوا بعد ما يدور حولهم محليًا ودوليًا.

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