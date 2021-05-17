مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس

مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بانهيار مدرج داخل كنيس يهودي غرب القدس

إسرائيل – أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، امس بوقوع قتيلين على الأقل وتسجيل عشرات الإصابات إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.

وقالت مصادر طبية إسرائيلية إن عدد جرحى انهيار الكنيس ارتفع إلى 213 مصابا، منهم 15 في حالة حرجة.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن “الجيش الإسرائيلي تدخل بمساعد الطائرات في عملية إنقاذ واسعة في المكان”.

وتداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان حادث تدافع مماثل في أبريل المنصرم أسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

المصدر: RT

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