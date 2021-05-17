وزير السياحة التركي إلى موسكو لبحث عودة الطيران بين البلدين

وزير السياحة التركي إلى موسكو لبحث عودة الطيران بين البلدين

تركيا – كشف مصدر لوكالة “نوفوستي” عن أن وزير السياحة والثقافة التركي، محمد نوري أرصو، يصل موسكو اليوم الاثنين لإجراء مباحثات بشأن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن أرصو سيزور موسكو مع إبراهيم قالين، السكرتير الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستئناف الرحلات الجوية بين روسيا وتركيا مهم لقطاع السياحة التركي، أحد الركائز الأساسية للاقتصاد التركي.

وكانت روسيا قد قررت تعليق الرحلات الجوية النظامية والمستأجرة (التشارتر) إلى تركيا اعتبارا من 15 أبريل الماضي وحتى مطلع يونيو المقبل، إثر ازدياد عدد المصابين بكورونا في تركيا.

المصدر: وكالات

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