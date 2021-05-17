ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي محمد يسري أن “برلين 2 “سيكون محطة مهمة لدعم اتفاق جنيف وتنفيذ خارطة الطريق حتى الوصول إلى الانتخابات.

يسري وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين قال: إن “برلين 2” سيسلط الضوء على استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا، أهمها انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، كما سيقدم دعمًا لا محدودًا لحكومة الوحدة الوطنية، لدفعها قدمًا لإنجاز هذا الملف.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي سيزيد من الضغوط الموجهة على النظام التركي، مما سيدفعه نحو إيجاد حلول لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلد الإفريقي.

وتوقع المحلل السياسي أن تأتي النتائج والتوصيات متسقة تمامًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2570، الذي نص في أحد بنوده على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مستبعدًا فرض عقوبات على دول أو كيانات بعينها.

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