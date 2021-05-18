الكرملين يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الضحايا في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية

الكرملين يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الضحايا في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية

موسكو – أعرب الكرملين عن قلقه الشديد من تزايد عدد الضحايا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن الغارات الإسرائيلية على منشآت في قطاع غزة، بما فيها التي تضم وسائل إعلام عالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح امس إن جهودا كبيرة تُبذل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إطار اللجنة الرباعية، وكذلك من طرف العديد من البلدان، ومن خلال القنوات الثنائية.

وأكد بيسكوف أنه من المهم جدا عدم السماح بمزيد من تطور سيناريو العنف.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يجر اتصالات شخصية حتى الآن مع قيادتي إسرائيل وفلسطين، ولكن إذا لزم الأمر، يمكن تنظيمها بسرعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن “منطقة الشرق الأوسط ليست في قارة أخرى … إنها منطقة مجاورة لنا، وحقيقة أن هذا الصراع يشكل خطرا حقيقيا في حالة النمو والاستمرار غير المنضبطين، أمر واضح … والمنطقة لديها أمن هش إلى حد ما”.

المصدر: نوفوستي

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