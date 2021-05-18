إنجلترا – سيترك المخضرم، روي هودجسون، منصبه كمدرب لنادي كريستال بالاس في نهاية الموسم، بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء.

وسيسدل المدرب البالغ 73 عاما الستار على مشوار دام أربع سنوات مع فريق طفولته اللندني، عندما سيواجه ليفربول، الأحد، المقبل في الدوري المحلي.

وينتهي عقد مدرب منتخب إنجلترا السابق في نهاية الموسم، بعد نجاحه مرة جديدة في إبقائه بين أندية النخبة.

قال هودجسون في بيان: “بعد أكثر من 45 سنة في مهنة التدريب، قررت أن الوقت قد حان للابتعاد عن قسوة الدوري الإنجليزي لكرة القدم”.

وتابع مدرب بالاس، صاحب المركز الثالث عشر راهنا في الدوري،: “لذا ستكون آخر مباراتين لي كمدرب لكريستال بالاس”.

وأضاف: “كانت فترة مجزية بشكل خاص في حياتي الكروية ومسيرتي، أن أمضي آخر أربع سنوات مع كريستال بالاس”.

ورشحت وسائل الإعلام المحلية مدرب تشيلسي السابق، فرانك لامبارد، للحلول بدلا من هودجسون.

المصدر: “أ ف ب”

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