برميل “برنت” يسجل أعلى مستوى في نحو شهرين

برميل “برنت” يسجل أعلى مستوى في نحو شهرين

فيينا – ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث صعد مزيج “برنت” إلى فوق مستوى 70 دولارا للبرميل، وذلك في ظل حالة من التفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج “برنت” فوق مستوى 70 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 05 مارس الماضي، وسجل المزيج 70.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.92% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.91% إلى 66.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وزادت أسعار الذهب الأسود اليوم الثلاثاء في ظل معنويات متفائلة بشأن توقعات نمو الطلب على الخام في مناطق رئيسية من العالم، وذلك على الرغم من انتشار موجة كورونا في أجزاء من آسيا.

ويتوقع المستثمرون ارتفاع الطلب على الوقود مع تسارع عملية التطعيم في البلدان الكبيرة وزيادة عمليات النقل، الأمر الذي سيساهم في زيادة الطلب.

المصدر: نوفوستي

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