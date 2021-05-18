بعد تحويله إلى مركز للتطعيم.. “ديزني لاند” باريس يعيد فتح أبوابه أمام الزوار

بعد تحويله إلى مركز للتطعيم.. “ديزني لاند” باريس يعيد فتح أبوابه أمام الزوار

فرنسا – أعلنت حدائق “ديزني لاند” أنها ستعيد فتح أبوابها أمام الزوار في “ديزني لاند” باريس بعد سنة ونصف من الإغلاق جراء جائحة كورونا بدءا من 17 يونيو المقبل، “ضمن سعة محددة”.

وجاء في الإعلان الذي نشر في تغريدة عبر “تويتر”: “يسعدنا أن نعلن أن ديزني لاند باريس سيعاد افتتاحه في 17 يونيو مع ديزني لاند بارك، والت ديزني ستوديوز بارك، وفندق ديزني نيوبورت باي كلوب وديزني فيليدج.. نتطلع إلى الترحيب بكم مرة أخرى في قلب السحر”.

وبحسب الإعلان، فإن إعادة افتتاح الحديقة “ستتبع بإجراءات معززة للصحة والسلامة، تتضمن تحديد عدد الزوار المسموح بدخولهم، فرض إجراءات التباعد الاجتماعي ووضع أكثر من 2000 محطة لتعقيم اليدين حول المنتزه وفرض ارتداء الكمامة على العاملين والزوار”.

وكانت “ديزني لاند” أغلقت أبوابها في مارس 2020، بعد الإغلاق العام الذي فرض في فرنسا، ليعاد فتحها بعد بضعة أشهر في يوليو. لكن الإغلاق الوطني الثاني أجبر “ديزني لاند” على الإغلاق مرة أخرى في 29 أكتوبر الماضي.

هذا وقررت الحكومة الفرنسية في شهر مارس الماضي تحويل “ديزني لاند” إلى مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا.

المصدر: GMA

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