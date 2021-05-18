واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تبذل جهودا مكثفة “من وراء الكواليس” ‏لإنهاء العنف في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي في كوبنهاغن، أن واشنطن لا تزال قلقة بشدة بسبب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. مع ذلك فقد جدد وزير الخارجية الأمريكي أن إسرائيل لها “الحق في الدفاع عن نفسها”، داعيا حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة إلى وقف الهجمات الصاروخية على الدولة العبرية.

وحث رئيس الدبلوماسية الأمريكية جميع الأطراف على حماية المدنيين، مع أنه أشار إلى أن إسرائيل عليها “عبء إضافي” في بذل كل الجهود لتفادي سقوط ضحايا مدنيين.

كما أكد بلينكن أن الولايات المتحدة “شعرت بالقلق أيضا بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر”، وأنها طلبت من إسرائيل تفاصيل إضافية عن الهجوم على برج الجلاء في مدينة غزة الذي كان يضم مكاتب وسائل إعلامية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إنه لم يطلع على أي معلومات قدمتها إسرائيل بخصوص الهجوم على هذا المبنى.

المصدر: “رويترز”

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