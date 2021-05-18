روسيا – صعد مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتزامن الارتفاع مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 13:43 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.45% إلى 3692.35 نقطة.

في حين صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.75% إلى 1578.43 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار الذهب الأسود في ظل حالة من التفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021، وصعد مزيج “برنت” إلى فوق مستوى 70 دولارا للبرميل.

أما في أوروبا فقد اقتربت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط تفاؤل حيال تخفيف عدد من الدول لقيود كورونا على أنشطة الاقتصاد، وانخفاض معدل البطالة في بريطانيا، ونتائج أعمال قوية لشركات.

المصدر: RT + رويترز

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