روسيا – سجلت شركة “غازبروم نفط” الروسية في الربع الأول من 2021 ربحا صافيا، وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة، بقيمة 84.156 مليار روبل (حوالي 1.14 مليار دولار).

وقالت الشركة، التي تعد الذراع النفطي لعملاق الغاز الروسي “غازبروم”، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بقيمة 84.156 مليار روبل، مقابل خسارة بقيمة 13.8 مليار روبل في نفس الفترة من العام السابق.

لكن عند مقارنة نتائج الشركة للربع الأول من 2021 مع الربع الرابع من 2020، نجد أن أرباح الشركة صعدت بنسبة 3.3%.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares