ليبيا – قال المكلف بمهام وزير المالية بالحكومة الليبية مراجع غيث إن وزارة المالية لم توحد بين الحكومة المؤقتة وحكومة الوحدة الوطنية حتى الآن، رغم توحيد باقي الوزارات.

غيث وفي تصريحات خاصة لمنصة فواصل، أوضح أن السبب وراء عدم توحيد الوزارتين هو عدم إدماج موظفين من وزارة المؤقتة ممن كانوا يشغلون وظائف مديري إدارات وغيرها في مخطط وزارة حكومة الوحدة.

وطالب بتوحيد السياسات النقدية والمالية بين الوزارات قبل توحيد جسم الوزارة وإنشاء ديوان للوزارة في الشرق، أسوة ببقية الوزارات لضمان حقوق العاملين.

ووصف توحيد وزارة المالية بـ”الخطوة الصعبة جدًا” فهي لا تقارن ببقية الوزارات من ناحية المنظومات والمعلومات، على حد قوله.

غيث أشار إلى أن اللجنة المالية المشتركة انتهت أعمالها بعد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية والتي تسلّمت مهمة إتمام إعداد الميزانية الموحدة، مبينًا أن من المفترض أن تستمر اللجنة؛ لأن أعمالها فنية وكانت ستتولى توحيد السياسات المالية للدولة.

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