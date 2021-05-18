موسكو – أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تبحث مع فلسطين وإسرائيل وشركاء دوليين آخرين إمكانية عقد اتصال مباشر بين طرفي الصراع في المنطقة.

وفي تصريحات لإذاعة “راديو روسيا” امس أوضحت زاخاروفا أن روسيا تخوض مشاورات حول هذا الموضوع مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك مع أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط (والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)”.

وأكدت زاخاروفا أن العرض الروسي لتنظيم هذا الاتصال في موسكو لا يزال قائما، الأمر الذي أكده الجانب الروسي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الأحد.

وكانت موسكو أعربت مرارا عن قلقها إزاء تفاقم التوتر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويوم الخميس الماضي، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعمل على تحقيق تسوية شاملة للصراع بناء على حل الدولتين، داعية لمراعاة وضع الأماكن المقدسة بالقدس ووقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

المصدر: “تاس”

Share and Enjoy ! 0 Shares