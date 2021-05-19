ليبيا – اتفق الجانبان الليبي والإيطالي على إعداد مذكرة تفاهم يتم التوقيع عليها من قبل الجانبين تضم مجموعة من النقاط لتطوير التعاون في مجال الرحلات الجوية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مصلحة المطارات بوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، فإن الاتفاق جاء في ختام اجتماعين جمعا الوزير محمد الشهابي والسفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي ورئيس مصلحة الطيران المدني ومدير مطار معيتيقة الدولي.

هذا وتم خلال الاجتماعين الذين شارك فيهما مديرو الإدارات والمكاتب المختصة من مصلحتي المطارات والطيران المدني، والمستشار الاقتصادي بالسفارة الإيطالية، ومدير عام هيئة الطيران المدني الإيطالية والمختصين في مجال الطيران المرافقين له، بحث عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك.

ووفقًا للبيان، تم الاتفاق بعد مناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني والنقل الجوي على معالم مذكرة التفاهم التي تضمنت تفعيل الخط الجوي بين ليبيا وإيطاليا، وعودة رحلات العبور فوق الأجواء الليبية، والتدقيق على المطارات والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية.

وتضمن الاتفاق المساهمة برفع الحظر الجوي المفروض على ليبيا وتطوير أنظمة وخدمات الملاحة الجوية، واستئناف مشاريع متعاقد عليها مع شركات إيطالية، وتدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية بمجال الطيران وتزويد المطارات بالأجهزة والمنظومات التشغيلية والتعاون لتطوير البنية التحتية والمرافق بالمطارات.

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