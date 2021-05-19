ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أنه لا يستبعد إمكانية احتفاظ الطرفين بحالة الهدوء النسبي الحذر والبعد عن التصادم، وذلك رغم تأكيده أن الحكومة ما تزال تنظر للجيش كغريم ومنافس وليس كشريك له وزنه في الساحة.

التكبالي وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء أضاف: “الحكومة الحالية تحاول استرضاء الميليشيات التي ورثتها من حكومة الوفاق الوطني والمعروفة بعدائها البالغ للجيش الوطني، وهذه المجموعات المسلحة ما تزال تتدخل وتحاول فرض قرارها على الحكومة، عبر المجاهرة بأنها لا تريد هذا الوزير أو ذاك المسؤول. نعم لم تتم الاستجابة لمطالبهم، ولكن أيضًا لم يتم منعهم من التدخل في شؤون الحكومة”.

وأضاف التكبالي متسائلًا: “الميليشيات لا يمكن أن تقبل بالتعامل مع الجيش الوطني وقياداته، كما أنها تعتبر نفسها جيشًا نظاميًا وندًا له، فكيف سيصير التوافق؟”، مشيرًا إلى أن الجيش لن يستطيع الوقوف طويلًا مكتوف الأيدي، وهو يرى تضحيات عناصره في التصدي للغزاة الأتراك ومن قبلهم الدواعش قد ذهبت هباءً.

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