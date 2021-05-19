مصر – تقدم الدولي التونسي، فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، بشكوى رسمية ضد ناديه، امس لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال الأشهر الماضية.

وينتهى عقد ساسي مع نادي “القلعة البيضاء” في 30 يونيو المقبل، ودعا عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادي الزمالك، مهند عون، وكيل أعمال اللاعب، لعقد جلسة للتفاوض على أمور تجديد عقد اللاعب، إلا إن الوكيل تمسك بتسوية المستحقات المتأخرة أولا قبل فتح المفاوضات في التعاقد الجديد.

وتدور تكهنات حول اتخاذ ساسي، هذه الخطوة، لفسخ عقده في الشهر المقبل، من أجل التمكن من خوض تجربة جديدة مع نهاية عقده بانقضاء الموسم الحالي.

ولم يصل الطرفان لاتفاق حول تجديد التعاقد، بسبب خلافات بين اللاعب والنادي، أبرزها رغبة ساسي فى تقاضي مستحقاته القديمة قبل توقيع العقد الجديد، بالإضافة إلى الخلاف حول القيمة المالية للعقد، إذ حدد النادي مليونين و600 ألف يورو سنويا راتبا للاعب، بالمقابل طلب ساسي 2 مليون و400 ألف يورو سنويا.

ويدخل اللاعب التونسي دائرة اهتمام 4 دوريات ترغب أنديتها في التعاقد معه، وهي الدوري السعودي والقطري والإماراتي والتركي.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”

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