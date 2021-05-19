الذهب عند أعلى مستوى في 4 أشهر

الذهب عند أعلى مستوى في 4 أشهر

الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة بتراجع الدولار.

وجاء ذلك قبيل صدور محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يسلط مزيدا من الضوء على آراء صناع السياسات بشأن التضخم.

وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1873.01 دولار للأونصة، وذلك بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 29 يناير الماضي عند 1874.80 دولار في الجلسة السابقة.

في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1872 دولارا للأونصة.

وهبط مؤشر الدولار إلى قاع ما يقرب من ثلاثة أشهر، مقابل عملات رئيسية أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.2 بالمئة إلى 28.14 دولار للأونصة، بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

وربح البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 2906.31 دولار، وتقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1220.25 دولار.

المصدر: رويترز

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