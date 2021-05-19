غزة – أفادت الرئاسة الفرنسية، امس بأن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، اتفقوا على إطلاق مبادرة إنسانية في غزة.

وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية أن باريس “تدعو مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بشأن صراع الشرق الأوسط”.

وأضاف أن “الدول الثلاث اتفقت على 3 عناصر بسيطة: يجب أن يتوقف إطلاق النار، ويجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتناول هذا الموضوع (التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، كما طالبنا بالتصويت على قرار حول هذا الملف”.

المصدر: “رويترز”

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