مصر – كشف مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية، محمد عوض تاج الدين، إن كلا من الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ما زالا في مرحلة العلاج، موضحا أن غانم يحتاج إلى علاج مكثف.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” الفضائية، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تحتاج إلى متابعة.

وانتشرت شائعات خلال الأيام الماضية بشأن دخول الفنان سمير غانم في غيبوبة أدت إلى توقف أجهزة جسده، ما أغضب عائلة ومحبي الفنان الكبير، ونفاها الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، قائلا: “ارحمونا من الشائعات، إحنا فينا اللي مكفينا، أرجوكم ما يتم تداوله غير صحيح، الوضع لا يزال حرجا”.

وما زالت الحالة الصحية للفنان سمير غانم غير مستقرة، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة لمعاناته منذ سنوات من فشل كلوي ازدادت صعوبته مع إصابته بالفيروس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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