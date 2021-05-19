ليبيا – حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة من أن استمرار انقسام المؤسسة العسكرية قد يؤدي إلى استمرار احتمال تجدد الصراع في البلاد.

بن شرادة و في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء قال: “إن كل طرف يعتبر نفسه المؤسسة الشرعية والآخر خصمًا. هم يقولون جميعًا إنهم ينتظرون الانتخابات، ولكن وفي وسط هذا المناخ المشحون وفوضى السلاح، واستمرار انقسام المؤسسة العسكرية من يضمن أن يعترف ويرتضي الجميع بنتائج تلك الانتخابات، وألّا يكون السلاح هو وسيلة التعبير عن رفضها”.

وانتهى بن شرادة إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية قبل موعد الانتخابات هو امتحان حقيقي لرئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، بصفته القائد الأعلى للجيش ومظلة الجميع بالبلاد، مشيرًا إلى أن عملية توحيد المؤسسة تتطلب أولًا إخراج المرتزقة التي تساند كل طرف، على حد قوله.

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