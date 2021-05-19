روسيا – دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، امس كلا من إسرائيل وفلسطين إلى وقف العنف.

وقال بوتين في كلمة أمام سفراء أجانب جدد بروسيا قدموا أوراق اعتمادهم إليه، إن موسكو ترى أنه من الضروري إنهاء أعمال العنف من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرا إلى أن المواجهات أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأوضح الرئيس الروسي أن “المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك بين الأطفال. ونعتبر أنه من الضروري إنهاء أعمال العنف من الجانبين والسعي بنشاط إلى حل يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأعرب الكرملين أمس الاثنين، عن قلقه الشديد من تزايد عدد الضحايا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن الغارات الإسرائيلية على منشآت في قطاع غزة، بما فيها التي تضم وسائل إعلام عالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن جهودا كبيرة تُبذل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إطار اللجنة الرباعية، وكذلك من طرف العديد من البلدان، ومن خلال القنوات الثنائية.

المصدر: تاس

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