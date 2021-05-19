بيلوسي تدعو إلى “مقاطعة دبلوماسية” للألعاب الأولمبية في بكين

بيلوسي تدعو إلى “مقاطعة دبلوماسية” للألعاب الأولمبية في بكين

واشنطن – دعت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، امس إلى “مقاطعة دبلوماسية” للألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، بهدف التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

وفي وقت تتوالى الدعوات في الولايات المتحدة إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية، قالت بيلوسي خلال جلسة استماع مخصصة لحقوق الإنسان والصين: “لا يمكننا التظاهر بأن كل شيء على ما يرام مع تنظيم الألعاب الأولمبية في الصين”.

وأضافت بيلوسي: “لسوء الحظ، نحن هنا لأن الصين تواصل سحق المعارضة السياسية”، معتبرة أنه يتوجب على الولايات المتحدة “إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين”.

وقالت: “دعونا نقوم بمقاطعة دبلوماسية إذا نُظمت الألعاب الأولمبية.. دعونا لا نمنح الحكومة الصينية شرف استقبال رؤساء الدول”.

وتابعت أن وجود قادة عالميين في الصين “بينما الإبادة جارية (…) يطرح سؤالا: أي سلطة معنوية سيكون لديكم للتحدث عن الحقوق الإنسانية في كل مكان في العالم؟”.

واستضافت بكين دورة الألعاب الصيفية عام 2008.

وخلال هذه الجلسة دان ناشطون للدفاع عن حقوق الإنسان قمع المسلمين الأويغور في منطقة شينجيانغ الصينية والمعارضين السياسيين في هونغ كونغ.

وقال صموئيل شو من “المجلس الديمقراطي لهونغ كونغ”، المنظمة المتمركزة في الولايات المتحدة، إن تنظيم الأولمبياد يمنح الأنظمة القمعية فرصة “لمحو جرائمها وتحسين صورتها في الخارج وتعزيز تحالفاتها”.

ودعا اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن “تفعل ما لم تفعله ورفضت فعله في الماضي، وهو منع الصين نهائيا من المشاركة في أحداث كبيرة ومن تنظيمها نهائيا”.

ورأى ريحان أسات، الذي يتحدر من الأويغور وشقيقه محتجز حاليا في معسكر للاعتقال، أن دعم دورة الألعاب الأولمبية للعام 2022 “يوحي بأننا ننكر معاناة الشعب الأويغوري”.

من جهتها، دعت المديرة العامة للجنة الأولمبية الأميركية، ساره هيرشلاند، إلى عدم مقاطعة الأولمبياد موضحة أنها مهمة في ظروف انتهاء وباء كوفيد-19.

وأكدت في رسالة إلى اللجنة أن “العالم أمضى أكثر من عام معزولا، في الحجر وقلقا”، مؤكدة أن رؤية “آلاف الرياضيين القادمين من جميع أنحاء العالم أمام الشعلة الأولمبية ستشكل لحظة النهوض بعد صعوبات العام الماضي”.

وتابعت: “نحن قلقون من الوضع في الصين”، لكنها رأت أن مقاطعة حدث رياضي “ليست الحل للمشاكل الجوسياسية”.

وقالت هيرشلاند إن “مقاطعة أولمبياد 1980 و1984 شكلت وصمة في تاريخ الألعاب الأولمبية وكشفت أن استخدام الألعاب أداة سياسية أمر خاطئ”.

المصدر: “أ ف ب”

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