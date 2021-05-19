بيلوسي تدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”

بيلوسي تدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”

واشنطن – دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة.

وقالت بيلوسي في بيان لها، امس، إن “إسرائيل صديقنا وحليفنا في الشرق الأوسط، الذي تجمعنا معه قيم مشتركة. ومن مصلحة الأمن الوطني الأمريكي دعم الأمن في إسرائيل”.

وأشارت إلى أن “حماس استغلت وضعا مضطربا لشن عمليات قتالية ضد إسرائيل من خلال إطلاقها أكثر من 3 آلاف صاروخ، وكالعادة من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها”.

وتابعت: “والآن بعد أكثر من أسبوع من العمليات القتالية من الواضح أكثر أن وقف إطلاق النار ضروري. ويجب أن تكون هناك جهود جدية من قبل الطرفين لإنهاء العنف واحترام حقوق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء”.

وقالت: “مع احترام حياة الإسرائيليين والفلسطينيين يجب يتطلع الزعماء إلى السلام من خلال حل الدولتين الناجم عن التفاوض”.

المصدر: RT

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