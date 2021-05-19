فلسطين – يتواصل التصعيد العسكري بين “حماس” وإسرائيل لليوم العاشر على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.
- في إطار معركة سيف القدس.. ألوية الناصر صلاح الدين تقصف موقع صوفا العسكري شرق رفح برشقة صاروخية من طراز 107
- سقوط عدد من القذائف المدفعية الدخانية خلف محطة البراوي للبترول في بيت لاهيا شمال القطاع واشتعال النيران في المكان
- استهداف منزل يعود لعائلة الجبري بصاروخ استطلاع في الحي الياباني غرب خانيونس جنوب قطاع غزة
- سرايا القدس تقصف كافة مواقع مجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية
- سرايا القدس تقصف موقع “مارس” الجديد شرق خانيونس بقذائف الهاون الثقيل.
- سرايا القدس تقصف موقعي “نير عوز” و “صوفا” بقذائف الهاون عيار 120 ملم.
- الطائرات الإسرائيلية تقصف منزلا في منطقة النزاز شرق الشجاعية بمدينة غزة
- هيئة البث الإسرائيلي: مصدر سياسي ينفي جملة وتفصيلا الأنباء عن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار
- طائرة إسرائيلية مسيرة تطلق صاروخا ثانيا تجاه برج الأندلس في قطاع غزة
- وزارة الصحة في غزة: 219 قتيلا من بينهم 63 طفلا و36 سيدة و16 مسنا نتيجة القصف الإسرائيلي
- الأونروا: إسرائيل ترفض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم
- اندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا من القذائف الدخانية التي تطلقها مدفعية الجيش الإسرائيلي
- الجيش الإسرائيلي: 52 مقاتلة نفذت 120 غارة على مواقع في قطاع غزة خلال 25 دقيقة
- الجيش الإسرائيلي يغلق مدخل سلواد شرق رام الله بالمكعبات الإسمنتية
- وزير خارجية فلسطين يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص العدوان الإسرائيلي على بلاده
- سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على شارع رئيسي يصل بين أسدود وتل أبيب واندلاع حريق ضخم في المكان
- كتائب القسام تجدد قصف قاعدة “بلماخيم” الجوية برشقة صاروخية
- الطائرات الحربية الإسرائيلية تدمر منزلا لعائلة الثلاثيني جنوب حي الزيتون بجنوب غزة
- تجدد الغارات الإسرائيلية شرق خانيونس وطائرات إسرائيل تستهدف موقع الإدارة المدنية شرق جباليا
- طائرات مسيرة تقصف منزلا في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وغارة جديدة تستهدف أرضا زراعية في منطقة الزنة شرق خان يونس
- في عملية مشتركة .. كتائب المقاومة الوطنية وسرايا القدس تقصفان مستوطنات “غلاف غزة” برشقة صاروخية مكثفة قبل قليل
- الطيران الإسرائيلي يقصف هدفا في شارع السكة بمخيم المغازي
- غارات شمال قطاع غزة في محيط الإدارة المدنية
المصدر: RT