تقارير تكشف تكلفة رحلة ملياردير ياباني إلى محطة الفضاء الدولية قبل توجهه إلى القمر

تقارير تكشف تكلفة رحلة ملياردير ياباني إلى محطة الفضاء الدولية قبل توجهه إلى القمر

اليابان – دفع الملياردير الياباني، الذي اشترى رحلة حول القمر في عام 2023 على متن المركبة الفضائية “سبيس إكس”، تكاليف رحلة منفصلة إلى محطة الفضاء الدولية في ديسمبر القادم.

وتصدّر يوساكو مايزاوا (45 عاما)، وهو قطب أزياء عبر الإنترنت، عناوين الصحف في عام 2019 عندما أطلق بحثا عن رفيقة أنثى لمرافقته خلال المهمة القمرية، لكن الطلب لم يتم تلبيته وهو الآن يتطلع إلى إحضار ثمانية أصدقاء بدلا من ذلك.

وقبل أن يسافر مايزاوا حول القمر، سيتوجه إلى مختبر ناسا المداري لمدة 12 يوما مع خطط لمشاركة هذه التجربة على “يوتيوب”.

ومن المقرر أن ينطلق الملياردير الياباني ومساعده يوزو هيرانو على متن مركبة فضائية روسية من طراز “سويوز” من قاعدة “بايكونور كوزمودروم” في كازاخستان في 8 ديسمبر، والتي تم تنظيمها من خلال شركة “سبيس أدفينشرز”.

ولم يقع الكشف عن تكلفة الرحلة بعد، لكن وفقا لما ورد، فإن سائحي الفضاء السابقين دفعوا ما بين 20 مليون دولار و40 مليون دولار للسفر إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيقود المهمة رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين، الذي سينقل مايزاوا وطاقمه إلى المحطة الفضائية.

وسيبدأ مايزاوا تدريبا على رحلات الفضاء الشهر المقبل في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء في ستار سيتي بروسيا.

وقال مايزاوا في بيان نشره موقع “سبيس أدفينشرز”: “أنا فضولي للغاية، تُرى كيف تبدو الحياة في الفضاء؟. لذلك، أخطط لمعرفة ذلك بمفردي ومشاركته مع العالم على قناتي على يوتيوب”.

وتتعاون “سبيس أدفينشرز” مع “روسكوسموس” منذ أول رحلة سياحية فضائية في العالم في عام 2001.

وفي المجموع، زار سبعة أفراد ممولين ذاتيا المحطة الفضائية ويخطط مايزاوا ليكون الثامن عالميا والأول من اليابان.

وقال إريك أندرسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “سبيس أدفينشرز”، في البيان نفسه: “نحن متحمسون لميزاوا، ويشرفنا أن نتيح له هذه الفرصة للسفر إلى الفضاء. مرحبا بك في الفضاء، يوساكو!”.

ويشار إلى أن مايزاوا خطط في البداية للسفر مع رفقة أنثوية في مهمة “سبيس إكس” إلى القمر، وتلقى أكثر من 300 ألف طلب منذ الإعلان عن هذه الفرصة في عام 2019.

وأكد مايزاوا على “تويتر” أن الهند كان لديها أكبر عدد من الطلبات لمدة ستة أيام، تليها الولايات المتحدة واليابان ثم فرنسا.

ومن المقرر إجراء مقابلة أخيرة وفحص طبي هذا الشهر، قبل اختيار الأشخاص الثمانية في طاقم الملياردير الياباني.

وسعى مايزاوا في الأصل إلى جذب فنانين لمرافقته في الرحلة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في سبتمبر 2018.

ومع ذلك، قرر توسيع نطاق البحث ليشمل “جمهورا أكثر تنوعا”، بشرط أن يكونوا مستعدين بشكل خلاق وقادرين على دعم أعضاء الطاقم الآخرين “الذين يتشاركون في تطلعات مماثلة”.

المصدر: ديلي ميل

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