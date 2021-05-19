ليبيا – قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش إن مشروع الميزانية سيحال في غضون يومين لرئيس مجلس النواب.

تنتوش وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الثلاثاء، أوضح أن الحكومة عدلت كل الملاحظات المرسلة إليها من النواب، وأن مشروع الميزانية يعتبر متكاملًا، وأن الدور يبقى لرئاسة مجلس النواب لتحديد جلسة.

وزاد أنه من المتوقع أن تكون جلسة النواب للميزانية الإثنين المقبل، وفي كل الأحوال لن تتجاوز شهر مايو الحالي.

ونوه رئيس اللجنة المالية إلى أن القيمة المحددة للميزانية حتى لو تغيرت فستكون تغيرًا طفيفًا، وأن من يتحكم في الأرقام هو سعر الصرف وأن بعض البنود خضعت لتغيير.

وذكر أن الحكومة شكلت لجنة من الوزراء والمختصين لوضع آلية للقانون العام للمرتبات، مشيرًا إلى زيادة فئة بعينها سيفتح باب التذمر لدى القطاعات الأخرى.

وأضاف: “نرى أن المعالجات المؤقتة تعتبر مسكنات موضعية، وهدفنا هو تخفيض سعر الصرف وتوحيد مرتبات الليبيين، وهذه توصياتنا للحكومة”.

وأفاد تنتوش أن المعلمين في المنطقة الشرقية لم يستفيدوا من علاوة الحصة، ومن ثم هناك إمكانية تعويضها بالعلاوة، ترسيخًا لمبدأ المال مقابل الجهد.

رئيس اللجنة المالية بالنواب لفت إلى أن الحديث عن الباب الثالث والمشروعات والتنمية بادرة تستحق الإشادة وتؤكد أن نسبة الوعيزادت وأننا ابتعدنا عن لغة السلاح، على حد قوله.

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