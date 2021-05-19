يبيا – التقى الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا أمس الثلاثاء مع مجموعة من النشطاء وممثلي المجتمع المدني من جميع مناطق ليبيا.

زينينغا أكد بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية حرص البعثة على الاستماع مباشرة إلى الليبيين بشأن أولوياتهم والحفاظ على المسار الإيجابي.

وأطلع زينينغا المشاركين على جهود البعثة لدعم التقدم في مختلف المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

من جانبهم، شدد المشاركون على أهمية إخراج ليبيا من المرحلة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، معبرين عن الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ولا سيما إنشاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم.

ودعا المشاركون إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا دون مزيد من التأخير، مشددين على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي وضرورة تعزيز المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

ونوهت البعثة إلى زينيغا سيتواصل مع مزيد من الأطراف المحلية في الأيام المقبلة.

Share and Enjoy ! 0 Shares