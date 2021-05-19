دخول عددا كبيرا من الشاحنات المصرية الى غزة (صور)

دخول عددا كبيرا من الشاحنات المصرية الى غزة (صور)

غزة – شهد معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، دخول عدد كبير من الشاحنات المصرية في طريقها لقطاع غزة، لتقديم المساعدات الضرورية لسكان القطاع الفلسطيني.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن الشاحنات تحمل مساعدات تصل لـ65 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية، وتقدر قيمتها بنحو 14 مليون جنيه، لدعم الأشقاء بقطاع غزة.

وشملت الشحنات الطبية مستلزمات للجراحة والحروق والتجميل ومكافحة العدوى، إضافة لأسطوانات الأكسجين وماسكات وأجهزة التنفس الاصطناعي ومضخات المحاليل ومستلزمات تشغيل الطوارئ وآلات طبية للجراحات الكبرى والصغرى.

كما شملت شحنة المساعدات الطبية المرسلة لفلسطين أدوية التخدير والمراهم والمسكنات والمضادات الحيوية وغيرها، ما يؤكد استمرار دور مصر الريادي تجاه كل أشقائها العرب.

المصدر: قناة “TeN” المصرية

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