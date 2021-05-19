سوريا – دعت الخارجية السورية المواطنين السوريين في المغتربات إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية يوم غد “لتأكيد الانتماء للوطن الغالي والمشاركة في بناء سوريا المتجددة”

وخاطبت الخارجية السوريين في الخارج بالقول: “وليكن شعاركم: من أجل سوريا سأشارك في الانتخابات الرئاسية”.

وأضافت أن “ممارسة ذلك الواجب الوطني يشكل التأكيد الأبلغ على التمسك باستقلالية القرار الوطني، وإفشال كافة المحاولات الرامية لفرض الوصاية على السوريين، ورهن إرادتهم لمشيئة الأخرين”

وأضافت الخارجية أن السفارات السورية والعاملين فيها “يفتحون قلوبهم قبل أبوابهم لاستقبالكم لممارسة هذا الواجب الوطني، والمشاركة مع السوريين داخل حدود الوطن في هذا الاستحقاق الوطني الهام”

وقالت الخارجية السورية إن “الأوطان الحرة يبنيها الأحرار، والسوريون على مر التاريخ كانوا عنواناً للكرامة، ورمزاً الحرية، ونبراساً في التمسك بإرادتهم الحرة، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونهم”

وكان معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، قال أمس في تصريح لقناة السورية إن الوثيقة القانونية للاقتراع هي جواز السفر السوري ساري المفعول والممهور بخاتم الخروج من سوريا، وأكد أن السفارات أكملت كل الاستعدادات للاقتراع.

وكان رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، أعلن يوم 20 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع في الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج، بينما تجرى في الداخل يوم 26 منه.

المصدر: RT

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