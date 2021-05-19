إسبانيا – تأكد صعود ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليغا” امس بعد خسارة ألميريا صاحب المركز الثالث 3-2 أمام مضيفه قرطاجنة.

وعاد مايوركا سريعا لدوري الأضواء مع إسبانيول الذي كان قد هبط أيضا الموسم الماضي.

ويتأخر مايوركا صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط عن إسبانيول الذي سيلعب مع بونفيرادينا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء قبل ثلاث مباريات من نهاية المسابقة.

وهذه المرة الثالثة فقط منذ 1990 التي يصعد فيها الفريقان الهابطان من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى من أول محاولة.

وبعد الخسارة في أول مباراة له هذا الموسم خاض فريق المدرب لويس جارسيا 17 مباراة متتالية دون هزيمة.

وصعد لأول مركزين في الترتيب في نوفمبر، وبقي هناك من وقتها وتصدر الدوري اعتبارا من يناير حتى أبريل قبل أن يتفوق عليه إسبانيول.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares