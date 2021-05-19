سمكة غريبة من أعماق البحار تصل إلى شاطئ كاليفورنيا في حالة نادرة للغاية (صور)

سمكة غريبة من أعماق البحار تصل إلى شاطئ كاليفورنيا في حالة نادرة للغاية (صور)

الولايات المتحدة – أفادت تقارير إخبارية بأن سمكة مرعبة تعيش عادة على عمق آلاف الأقدام تحت سطح المحيط، جرفتها المياه مؤخرا إلى أحد شواطئ كاليفورنيا.

وكشفت “ذا غارديان” أن سمكة أعماق البحار، المعروفة باسم سمكة السنارة، بعيدة المنال ونادرا ما تُرى خارج أعماق المحيط.

ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، رُصد جسم سليم لسمكة السنارة، في Crystal Cove State Park في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا، من قبل الصياد بن إستس، حسبما ذكرت “الغارديان”.

وكتب الموظفون في Crystal Cove State Park في منشور على صفحتهم على “فيسبوك”: “إن رؤية سمكة السنارة الحقيقية سليمة أمر نادر جدا، ومن غير المعروف كيف ولماذا انتهى بها المطاف على الشاطئ”.

وقال المنشور إن المخلوق الغريب يوجد عادة في أعماق المحيطات على عمق نحو 914 مترا.

وعُثر على أكثر من 200 نوع من أسماك السنارة في جميع أنحاء العالم.

ويحتوي فم السمكة على عدد من الأسنان الحادة المدببة؛ وقال موقع Crystal Cove State Park إن الجزء العلوي من رأسها يتميز بعظمة طويلة بارزة مع أداة مضيئة بيولوجية في النهاية، والتي تستخدم “لإغراء الفريسة في الظلام” في أعماق المحيط.

وقد يتم نقل العينة غير المعتادة في هذه الحالة إلى متحف التاريخ الطبيعي في لوس أنجلوس، لتصبح جزءا من مجموعة المتحف، وفقا لـ”الغارديان”. وأفادت شبكة CNN، بأن العينة تُحتجز حاليا من قبل مسؤولين في إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا.

المصدر: ساينس ألرت

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