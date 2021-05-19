ألمانيا – عاد توماس مولر وماتس هوملز الفائزان بكأس العالم إلى تشكيلة ألمانيا الأربعاء لأول مرة منذ أكثر من عامين بعد أن ضمهما المدرب يواخيم لوف لتشكيلة تشمل 26 لاعبا لخوض بطولة أوروبا 2020.

وكان مولر وهوملز، الفائزان بكأس العالم 2014 تحت قيادة لوف، ضمن لاعبين استبعدوا من تشكيلة ألمانيا عقب الاخفاق في كأس العالم 2018 بالخروج من الدور الأول ثم الإقصاء من دوري الأمم الأوروبية في نفس العام.

وفشلت ألمانيا في تحقيق نتائج مقنعة بعد ذلك وتعرضت لأسوأ هزيمة رسمية عند الخسارة 6-صفر من إسبانيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وخاض مولر موسما رائعا مع بايرن ميونيخ وقدم 18 تمريرة حاسمة وسجل 11 هدفا خلال رحلة التتويج بدوري الدرجة الأولى الألماني كما لعب هوملز دور القائد مع بروسيا دورتموند الفائز بكأس ألمانيا ليجبرا لوف على تغيير قراره.

وتنافس ألمانيا في المجموعة السادسة مع المجر وحاملة اللقب البرتغال وفرنسا بطلة العالم وستخوض كل مباريات المجموعة في ميونيخ.

المصدر: “رويترز”

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