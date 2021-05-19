ليبيا – أصدر تكتل فزان النيابي أمس الثلاثاء بيانًا بشأن الذكرى الرابعة للهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطئ، جدد فيه مطالبته لمكتب النائب العام بمحاسبة كل من كان وراء هذا العمل الإرهابي الذي وصفه بـ”الجبان” وراح ضحيته الأبرياء من أبناء فزان وتقديمهم للعدالة.

تكتل فزان وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال: إن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة تساهم في انتعاش الإرهاب من جديد وتستثمرها التنظيمات الإرهابية لتقوية شوكتها.

وشدد التكتل في بيانه على أن مكافحة الإرهاب تظل قاسمًا مشتركًا بين أبناء البلد الواحد.

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