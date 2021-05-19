كورونا يحصد أكبر عدد من الأرواح في الهند في يوم واحد

كورونا يحصد أكبر عدد من الأرواح في الهند في يوم واحد

الهند – أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند تجاوز 25 مليون حالة، في حين بلغ عدد الوفيات اليومية مستوى قياسيا تجاوز 4.3 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الصحة: “تم تسجيل 263533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات اليومية بكوفيد-19 مستوى قياسيا عند 4329 حالة”.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون إصابة، بينما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 278719.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، تتجاوز فيها حصيلة الإصابات مستوى 25 مليون إصابة.

المصدر: رويترز

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