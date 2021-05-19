ليبيا – قال مسؤول في مصرف ليبيا المركزي إنه وعقب نجاح خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ولكافة مناطق ليبيا طيلة أيام شهر رمضان، سيعمل مصرف ليبيا المركزي بداية من الأسبوع القادم على تنفيذ خطة ممنهجة بالتنسيق مع المصارف التجارية؛ لضمان توفر السيولة بشكل مستمر طيلة الأشهر القادمة وضمان صرف المرتبات وعلاوة الأبناء والزوجة نقدًا.

المسؤول طمأن في تصريح خص به صحيفة “صدى” الاقتصادية أمس الثلاثاء زبائن المصارف بتوفر أرصدة كبيرة من السيولة بخزائن المصارف تناهز 3 مليار دينار، فضلًا عن توفر مخزون كبير من السيولة لدى المصرف المركزي.

وأشار إلى أن خطة المركزي ستضمن إيصال السيولة بشكل سريع إلى مناطق الجنوب الليبي ومناطق الوسط وشرق البلاد ومناطق الجبل الغربي، وسيقدم المصرف المركزي الدعم اللازم ووسائل النقل الجوي للمصارف التجارية.

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