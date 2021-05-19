السعودية – أعلنت السعودية، امس عن منحة بمقدار 20 مليون دولار؛ للمساهمة بسداد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح البيان السعودي أن المنحة “مبادرة من المملكة للمشاركة في معالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون على السودان”.

وقال البيان إن الوزير السعودي “أكد على أهمية أن تقوم بقية الدول الشقيقة والصديقة بدعم السودان للوصول إلى نقطة القرار، ما يؤهله للاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص”.

ودعا بن فرحان جميع الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لـ”الاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، وإحراز تقدم سريع في عملية معالجة الديون”.

وبدأت في باريس، الإثنين، أعمال مؤتمر دولي لدعم السودان، والتي تستمر ليومين.

ويطمح السودان لإعفائه من ديون خارجية بقيمة 58 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين، دولا ومؤسسات تجارية.

واستعاد السودان بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع الولايات المتحدة اسمه من قائمتها لـ”الدول الراعية للإرهاب”، نهاية العام الماضي.

الأناضول

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