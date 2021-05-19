ليبيا – قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إنه تم بحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا إلى ما يقرب من 2000 أو 3000 ميجا وات، لافتًا إلى أن خط الربط بين مصر وليبيا القائم حاليًا بقدرة 240 ميجا وات.

شاكر وفي تصريحات خاصة لصحيفة اليوم السابع المصرية أوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت في عمل الدراسات الخاصة برفع قدرة خط الربط بين مصر وليبيا من 240 ميجا وات إلى 500 ميجا وات، ليتم من خلاله نقل الطاقة الكهربائية لليبيا، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على توصيل التيار الكهربائي لطرابلس بأعلى مستوى من الجودة وخدمة مميزة.

وبين شاكر أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائي هو أن تتحول مصر محورًا عالميًا للطاقة، من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة هائلة.

وزير الكهرباء المصري أشار إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، مُؤكدًا أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

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