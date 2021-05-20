ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن حكومة الوحدة الوطنية لم تأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات وتوصيات النواب عند عرض المشروع الأوّل للميزانية، حيث ما زالت أوجه إنفاق الميزانية مبهمة والأرقام المرصودة كبيرة، مقارنة بالمدة الزمنية المخصصة لهذه الحكومة التي تنتهي مهامها عند إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

اوحيدة توقع في تصريح لموقع “العربية .نت ” اليوم الإثنين نجاح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في تمرير مشروع الميزانية هذه المرة وانتزاع ثقة البرلمان بعد إدخال تعديلات أخرى عليها، مثل تخصيص 60 بالمائة من باب التنمية إلى البلديات وإعادة النظر في آلية إعادة الإعمار، إضافة إلى تحديد بنود الصرف على بعض المشاريع.

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