إصابة رجل في ألاسكا بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم دب

إصابة رجل في ألاسكا بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم دب

الولايات المتحدة – أصيب رجل في ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم من دب بني بالغ صادفه بينما كان في منطقة غابات بمفرده.

وقالت قوات ولاية ألاسكا في بيان لها إن “آلان ديويت مينيش (61 عاما) أصيب بجروح وثقب في الرأس جراء هجوم الدب عليه يوم الثلاثاء”.

وعثر جنود ورجال إطفاء محليين على مينيش، وتم نقله إلى مركز بروفيدنس ألاسكا الطبي في أنكوراج.

وغادر الدب المنطقة بعد الهجوم ولم يعثر عليه الجنود.

ووقعت الحادثة بالقرب من مجتمع غلكونا السكاني الصغير، على بعد حوالي 306 كيلومترات شمال شرق أنكوراج.

وقال الجنود إن مينش من منطقة شيتنا الصغيرة المجاورة.

المصدر: “أسوشيتد برس”

Share and Enjoy ! 0 Shares