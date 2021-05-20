إنجلترا – اختارت رابطة كتاب الرياضة في إنجلترا البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي كأفضل لاعب في البلاد في العام اليوم الخميس.

وفي السباق على الجائزة تفوق دياز البالغ 24 عاما على هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير وعلى زميله في سيتي كيفن دي بروين بينما حصل تسعة لاعبين من سيتي المتوج بلقب الدوري الممتاز على أكثر من 50 % من إجمالي الأصوات.

وبات دياز أول مدافع يحرز الجائزة منذ فوز مدافع ليفربول ستيف نيكول قبل 32 عاما، وثالث لاعب يفوز بالجائزة في عامه الأول في الدوري الإنجليزي.

وتمنح جائزة أفضل لاعب منذ 1948، وكان ستانلي ماثيوز أول من فاز بها.

وتألق البرتغالي في عامه الأول مع سيتي بقيادة الإسباني جوزيب غوارديولا بعد وصوله إلى ملعب الاتحاد مقابل 92 مليون دولار قادما من بنفيكا في سبتمبر 2020.

وساهم دياز في إحراز سيتي ثنائية الدوري وكأس الرابطة، إلى جانب الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي ستجمعه مع مواطنه تشلسي في 19 مايو في بورتو بعد نقل المباراة من مدينة اسطنبول التركية بسبب قيود السفر بين انجلترا وتركيا إثر تفشي فيروس كورونا.

المصدر: “وكالات”

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