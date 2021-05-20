ليبيا – أكدت البعثة الأممية عقد اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح اللجنة القانونية بالملتقى الخاص بالقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

بيان صحفي صادر عن البعثة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن عقد الاجتماع يومي الـ26 والـ27 من مايو الجاري، لتدارس ما اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعها في تونس في الفترة الممتدة من الـ7 وحتى الـ9 من أبريل الماضي وما تم التشاور بشأنه لاحقًا بتيسير من البعثة.

وأكد البيان أن ما سيعقب الاجتماع هو إحالة نتائج مداولات ملتقى الحوار السياسي حول هذا المقترح إلى مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري للنظر فيها، مع التنويه لوجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي في الأول من يوليو المقبل، ووفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي لتسهيل عمل مفوضية الانتخابات.

وأضاف البيان: إن البعثة تأسف للمحاولات الأخيرة لتضليل الرأي العام وتقويض العملية السياسية في ليبيا من خلال تداول وثائق مزورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بزعم أنها القاعدة الدستورية للانتخابات، وهو ما يحتم على الشعب الليبي والأطراف المعنية الاعتماد فقط على الوثائق الصادرة عن الوسائل الرسمية للبعثة.

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