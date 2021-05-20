فرنسا – صنع كيليان مبابي الهدف الأول وسجل الثاني ليحتفظ باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه 2-0 على موناكو في النهائي في استاد فرنسا الدولي امس.

ومع غياب نيمار للإيقاف ومشاهدته المباراة من المدرجات الخالية، كان مبابي قادرا على الهيمنة على المباراة بموهبته وسرعته.

وساهم كيليان مبابي في 8 أهداف خلال 5 مباريات بكأس فرنسا هذا الموسم، بواقع 7 أهداف وتمريرة حاسمة.

وتفوق المهاجم الشاب على معدله، عندما ساهم في 7 أهداف لباريس سان جيرمان بكأس فرنسا موسم 2017-2018.

واحتفظ باريس سان جيرمان باللقب ومدد رقمه القياسي للفوز بالكأس للمرة 14.

وسيحول الفريق الباريسي اهتمامه الآن للجولة الختامية للدوري يوم الأحد المقبل، حيث يأمل في إحراز اللقب.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ليل المتصدر، بينما يأتي موناكو خلفه بفارق نقطتين وثلاث عن ليل.

المصدر: “وكالات”

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