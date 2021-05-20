ليبيا – عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعًا أمس الأربعاء مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة مازن التيجاني، لمناقشة عدد من المسائل والموضوعات المهمة.

التيجاني أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على أن وزارته تبذل قصارى جهدها في تحقيق الأمن والتصدي للخارجين عن القانون وضبطهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

ونوه إلى أن الوزارة تسعى لتنفذ كافة مهامها المسندة إليها قانونًا، وهي قد وضعت كافة الخطط والترتيبات التي من شأنها إنفاذ القانون والعمل الجاد على تعزيز أمن المواطن، والمحافظة على سلامة مؤسسات الدولة كافة.

وزارة الداخلية أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التأكيد على دور الوزارة في محاربة المجرمين وضبط التجاوزات والخروقات الإمنية.

وبحسب مكتب إعلام النائب العام، تناول الاجتماع مسألة متابعة وقائع التزوير في المنظومات السيادية للدولة ووقائع التزوير في ملفات الجنسية، وإيجاد آلية في تسريع العمل المكلف به اللجنة المشكلة لذلك الغرض.

وتطرق الاجتماع إلى وقائع التعدي على مسارات الوديان والسدود والغابات ومحطات توليد الكهرباء وخطوط نقل الطاقة، وحث وزارة الداخلية من خلال جهاز الشرطة الزراعية وجهاز الشرطة الكهربائية على القيام بواجبهما المنوط بهما، وفقًا للتشريعات والقوانين النافذة وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

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