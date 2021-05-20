ليبيا – اعتبر الخبير المالي جمعة العزابي أن الميزانية المعدلة لم تختلف كثيرًا من ناحية الرقم عن الميزانية المرفوضة، مشيرًا إلى أن مبلغ الـ95 مليارًا في 6 شهور فقط لا يعتبر رقمًا صغيرًا وفق المتعارف عليه في تقدير ميزانيات الدول.

العزابي تساءل في تصريح لموقع “إرم نيوز”: “ما هي المشاريع التنموية التي سيتم إقرارها وتنفيذها في هذه المدة؟”.

وبيّن أن “الميزانية رصدت في باب التسيير والتجهيز 12 مليارًا، وهو مبلغ لا يمكن لأي مختص أن يوافق عليه، خصوصًا أن باب التسيير والتجهيز يعطي فرصة لصرف هذا المبلغ في أوجه غير واضحة، يضاف إليها مبلغ 14 مليارًا للطوارئ، وهو مبلغ أيضًا لا يمكن التحكم بأوجه الصرف فيه” بحسب قوله.

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